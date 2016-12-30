В Хакасии раскрыто крупное мошенничество при закупках медоборудования

В Хакасии возбуждено уголовное дело в связи с мошенничеством в особо крупных размерах при закупе медицинского оборудования и лекарств. В качестве одного из участников преступной группы правоохранительные органы называют руководителя администрации главы Хакасии Владимира Бызова.

Все фигуранты задержаны и им предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере с использованием служебного положения) и ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). В ближайшее время в суд будут направлены ходатайства об арессте подозреваемых, передает РИА ФедералПресс.

По версии следствия, в 2015-2016 годах злоумышленники закупали медоборудование и лекарства для бюджетных учреждений здравоохранения Республики Хакасия по значительно завышенным ценам. В итоге ими было совершено хищение бюджетных средств на сумму свыше 195 миллионов рублей.