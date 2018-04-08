Хабиб Нурмагомедов победил 26 раз подряд и взял титул чемпиона UFC
Российский спортсмен Хабиб Нурмагомедов завоевал титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), став первым россиянином, достигшим такой награды.
Накануне 29-летний боец смешанного стиля за титул в легком весе победил у американца Эла Яквинту. Встреча прошла на построенной бизнесменом Михаилом Прохоровым арене в Нью-Йорке.
Все три судьи соревнований отдали победу Нурмагомедову. Он выиграл 26 поединок подряд из 26, передает РБК.
31 декабря 2017 года Нурмагомедов обошел бразильца Эдсона Барбозу. После этого спортсмен объявил, что вызывает на поединок временного чемпиона UFC Тони Фергюсога и обладателя постоянного титула Конора Макрегора.
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