«Хаббл» сфотографировал сверхяркую галактику и затмившую ее звезду

Орбитальная обсерватория "Хаббл" сделала фото яркой галактики NGC 7250 в созвездии Ящерицы, которую "затмевает" мощный поток излучения звезды TYC 3203-450-1.

Исследователи объяснили, что звезда находится на пути между Землей и галактикой. Последняя находится на расстоянии от нашей планеты в 45 миллионов световых лет, - сообщают «РИА Новости».

Сама звезда находится в нескольких десятках световых лет от нашей планеты внутри Млечного Пути, и благодаря этому она выглядит намного ярче, чем NGC 7250, одна из самых активных галактик Вселенной.