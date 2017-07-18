Под Хабаровском предотвращен взрыв десятков газовых баллонов

В Хабаровской области пожарным удалось предотвратить взрыв 90 баллонов с пропаном, находившихся на горящей барже.

Инцидент произошел в Комсомольске-на-Амуре. Судно находилось в затоне в районе Ремонтной улицы. Пожарные были вызваны из-за возгорания холодильной установки. Когда они прибыли на место происшествия, рабочие сообщили, что на барже находятся баллоны с газом.

Спасатели ликвидировали возгорание за 15 минут. В результате происшествия никто не пострадал.

Предполагается, что причиной пожара стало нарушение техники безопасности при сварочных работах, сообщает Nation News со ссылкой на главк МЧС по региону.