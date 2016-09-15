Под Хабаровском нашли пьяную медведицу

В селе Казакевичево, под Хабаровском, гималайская медведица объелась валявшимися на земле забродившими грушами и пьяная уснула на у сарая в одном из дворов, сообщают РИА Новости.

"В ночь с 13 на 14 сентября в село Казакевичево пришла медведица, чтобы полакомиться фруктами на одном из приусадебных участков. Спелые забродившие груши были рассыпаны по земле в саду. Наевшись фруктов, она захмелела и устроилась отдыхать в проеме сарая. Покидать свою позицию отказалась. Люди вызвали нашу патрульную группу",- сообщили журналистам в ФБГУ "Заповедное Приамурье".

Сообщается, что медведица оказалась молодой. Работники заповедника обездвижили животное и увезли..