Под Хабаровском нашли пьяную медведицу
В селе Казакевичево, под Хабаровском, гималайская медведица объелась валявшимися на земле забродившими грушами и пьяная уснула на у сарая в одном из дворов, сообщают РИА Новости.
"В ночь с 13 на 14 сентября в село Казакевичево пришла медведица, чтобы полакомиться фруктами на одном из приусадебных участков. Спелые забродившие груши были рассыпаны по земле в саду. Наевшись фруктов, она захмелела и устроилась отдыхать в проеме сарая. Покидать свою позицию отказалась. Люди вызвали нашу патрульную группу",- сообщили журналистам в ФБГУ "Заповедное Приамурье".
Сообщается, что медведица оказалась молодой. Работники заповедника обездвижили животное и увезли..
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