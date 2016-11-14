В Хабаровском крае спасли более 100 застрявших на льду рыбаков
В Комсомольске-на-Амуре спасатели помогли любителям зимней рыбалки выбраться со льдины на берег.
Сообщение о попавших в ловушку рыбаках поступило в Хабаровский филиал ДВРПСО МЧС России от супруги одного из них. Инцидент произошел в районе впадения реки Силинка в Амур.
Прибыв на место, спасатели организовали две переправы, использовав для этого стволы деревьев и заросли кустарников. По ним люди смогли выбраться на берег и перенести свое имущество. При этом сотрудники МЧС подстраховывали рыбаков.
В общей сложности были спасены более 140 человек, сообщается на сайте Дальневосточного регионального центра МЧС РФ.
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