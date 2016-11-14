В Хабаровском крае спасли более 100 застрявших на льду рыбаков

В Комсомольске-на-Амуре спасатели помогли любителям зимней рыбалки выбраться со льдины на берег.

Сообщение о попавших в ловушку рыбаках поступило в Хабаровский филиал ДВРПСО МЧС России от супруги одного из них. Инцидент произошел в районе впадения реки Силинка в Амур.

Прибыв на место, спасатели организовали две переправы, использовав для этого стволы деревьев и заросли кустарников. По ним люди смогли выбраться на берег и перенести свое имущество. При этом сотрудники МЧС подстраховывали рыбаков.

В общей сложности были спасены более 140 человек, сообщается на сайте Дальневосточного регионального центра МЧС РФ.