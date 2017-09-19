В Хабаровском крае пресекли аферу с «бесплатным гектаром»

В поселке Ванино Хабаровского края впервые отозвали «дальневосточный гектар» в пользу государства после решения местного суда.

Речь идет об участке в самом центре поселка на Приморском бульваре, где долгое время находился сквер. Местная жительница собралась открыть цветочный магазин в одном из самых проходных мест поселка – на его территории находится Сбербанк, книжный и детский магазины и другие социальные объекты поселка.

Общая территория участка – 419 квадратных метров.

Местной предпринимательнице предложили выбрать участок в другом месте, передает РИА Новости.

О том, каким образом жительница получила землю в таком месте, сельчане рассказывают, что в поселке выдают разрешения на участки по не совсем прозрачным схемам, и на лицо очередная афера, на которую пока никто не обратил существенного внимания.

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