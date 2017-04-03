В Хабаровском крае пациентка напала на врача скорой помощи
В Комсомольске-на-Амуре врач скорой помощи подверглась нападению пациентки. У медработника диагностирован перелом носа.
По сообщениям СМИ, агрессивная пациентка сама пришла на станцию скорой помощи, где пожаловалась на плохое самочувствие. После этого она внезапно ударила кулаком в лицо сотрудницу «скорой».
По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Нападавшая задержана. Установлено, что она страдает психическим заболеванием, передает URA.RU.
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