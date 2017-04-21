Хабаровский стрелок перед налетом убил владельца карабина
Открывший стрельбу в УФСБ по Хабаровскому краю мужчина перед атакой на приемную управления застрелил инструктора стрелкового клуба.
Целью преступника стал охотничий карабин «Сайга», который он похитил после убийства владельца, отмечает Газета.ru.
Также с собой он прихватил два пистолета, после чего направился в приемную УФСБ.
В 17:02 по местному времени (9:02 по мск) в приемную Управления ФСБ России по Хабаровскому краю на Волочаевской улице Хабаровска вошел неизвестный и, не пересекая установленную зону технического контроля, начал стрелять по находившимся в приемной людям.
Он был ликвидирован в процессе задержания.
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