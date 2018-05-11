Хабаровский край становится золотоносным ресурсом России
На месторождении золота Чульбаткан в районе имени Полины Осипенко Хабаровского края начинается запуск опытно-промышленного комплекса.
Предприятие рассчитывает «докопаться» до ресурса уже в августе этого года.
Вложения в проект строительства предприятия оцениваются в размере более 2 млрд рублей.
Добыча запасов будет вестись открытым способом, руда перерабатываться методом кучного выщелачивания. Перерабатывающий комплекс будет включать площадку рудоподготовки, производственную площадку кучного выщелачивания и площадку склада химических реагентов, сообщает ТАСС.
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