Хабаровский край становится золотоносным ресурсом России

На месторождении золота Чульбаткан в районе имени Полины Осипенко Хабаровского края начинается запуск опытно-промышленного комплекса.

Предприятие рассчитывает «докопаться» до ресурса уже в августе этого года.

Вложения в проект строительства предприятия оцениваются в размере более 2 млрд рублей.

Добыча запасов будет вестись открытым способом, руда перерабатываться методом кучного выщелачивания. Перерабатывающий комплекс будет включать площадку рудоподготовки, производственную площадку кучного выщелачивания и площадку склада химических реагентов, сообщает ТАСС.