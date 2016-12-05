Хабаровских живодерок проверят на участие в религиозных сектах

Следователи проверят двух 17-летних живодерок, обвиняемых в убийствах животных и птиц, а также их знакомого, на предмет участия в религиозных сектах, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

По ее ловам, в настоящее время в отношении них назначены психолого-психиатрические судебные экспертизы, также проводятся баллистическая, медицинская, генотипоскопическая, биологическая и животноводческая судебные экспертизы.

По данным следствия, жертвами истязателей стали более 15 животных и птиц. После публикации в интернете снимков с расправами над невинными животными по всей России прокатилась волна протестов. Жители разных городов вышли на митинги с требованием наказать живодеров по всей строгости закона.

В отношении юных убийц животных возбуждены уголовные дела по обвинениям в жестоком обращении с животными (ч.2 ст.245 УК РФ), а также в разбое (ч.2 ст. 162 УК РФ), оскорблении религиозных чувств верующих (ч.1 ст. 148 УК РФ), возбуждении ненависти либо вражды (ч.1 ст. 282 УК РФ). Индустриальный районный суд Хабаровска 11 ноября санкционировал арест обеих девушек. Одна из них арестована до 1 января, вторая - до 7 января. Подельника живодерок по решению суда арестовали по обвинению в экстремистском преступлении (ч.1 ст.282 УК РФ). Об этом сообщает «Интерфакс».