«Хабаровские живодерки» получили официальный статус обвиняемых

Две девушки, получившие широкую известность за издевательства над домашними животными, отправятся под суд - Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по их уголовному делу.

«Заместитель генерального прокурора РФ Юрий Гулягин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех хабаровчан», - цитирует РИА Новости официального представителя Генпрокуратуры Александра Куренного.

По его словам, согласно принятой процедуре, после вручения копий обвинительного заключения обвиняемым уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в Индустриальный районный суд города Хабаровска.