«Хабаровские живодерки» получили официальный статус обвиняемых
Две девушки, получившие широкую известность за издевательства над домашними животными, отправятся под суд - Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по их уголовному делу.
«Заместитель генерального прокурора РФ Юрий Гулягин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех хабаровчан», - цитирует РИА Новости официального представителя Генпрокуратуры Александра Куренного.
По его словам, согласно принятой процедуре, после вручения копий обвинительного заключения обвиняемым уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в Индустриальный районный суд города Хабаровска.
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