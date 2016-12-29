Хабаровские живодерки останутся под арестом до 19 февраля

Хабаровские живодерки останутся под арестом до 19 февраля. Такое решение принял Центральный районный суд Хабаровска.

- Обеим продлили срок пребывания под стражей до 19 февраля, - цитирует «Интерфакс» слова представителя суда.

В ноябре Индустриальный районный суд Хабаровска принял решение об аресте несовершеннолетних живодерок, обвиняемых в истязании и убийстве 15 кошек и собак. Адвокаты после этого подавали апелляционные жалобы, однако оспорить меру пресечения не смогли.

Девушкам предъявлены обвинения в жестоком обращении с животными (ч.2 ст. 245 УК РФ), а также по ряду других статей, в числе которых ч.2 ст. 162 УК РФ (разбой), ч.1 ст. 148 УК РФ (оскорбления религиозных чувств верующих), ч.1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды).

Кроме того, в Хабаровске был задержан третий фигурант дела о жестоком обращении с животными - 18-летний житель города.

После публикации в интернете снимков с расправами над невинными животными по всей России прокатилась волна протестов. Жители разных городов вышли на митинги с требованием наказать живодеров по всей строгости закона.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
Следующая новость Третий самописец Ту-154 оказался разрушен

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО