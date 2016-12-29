Хабаровские живодерки останутся под арестом до 19 февраля. Такое решение принял Центральный районный суд Хабаровска.

- Обеим продлили срок пребывания под стражей до 19 февраля, - цитирует «Интерфакс» слова представителя суда.

В ноябре Индустриальный районный суд Хабаровска принял решение об аресте несовершеннолетних живодерок, обвиняемых в истязании и убийстве 15 кошек и собак. Адвокаты после этого подавали апелляционные жалобы, однако оспорить меру пресечения не смогли.

Девушкам предъявлены обвинения в жестоком обращении с животными (ч.2 ст. 245 УК РФ), а также по ряду других статей, в числе которых ч.2 ст. 162 УК РФ (разбой), ч.1 ст. 148 УК РФ (оскорбления религиозных чувств верующих), ч.1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды).

Кроме того, в Хабаровске был задержан третий фигурант дела о жестоком обращении с животными - 18-летний житель города.

После публикации в интернете снимков с расправами над невинными животными по всей России прокатилась волна протестов. Жители разных городов вышли на митинги с требованием наказать живодеров по всей строгости закона.