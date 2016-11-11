Хабаровские живодерки арестованы на два месяца

Индустриальный районный суд Хабаровска на два месяца арестовал двух 17-летних девушек, обвиняемых в жестоких убийствах животных, сообщил старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Хабаровскому краю Илья Гудков.

- Ходатайства поддержаны прокурором и удовлетворены судом. Злоумышленницы на время расследования дела водворены в следственный изолятор Хабаровска, - сказал Гудков.

Ранее в Хабаровске был задержан третий фигурант дела о жестоком обращении с животными - 18-летний житель города.

Кроме того, следствие установило, что живодерки причастны также к разбою, возбуждению ненависти и вражды и оскорблению чувств верующих.

По данным следствия, жертвами истязателей стали более 15 животных. После публикации в интернете снимков с расправами над невинными животными по всей России прокатилась волна протестов. Жители разных городов вышли на митинги с требованием наказать живодеров по всей строгости закона, сообщает ТАСС.

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Места: Россия
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