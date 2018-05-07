В Хабаровске закрыли сеть нелегальных казино
В Хабаровске полиция выявила и ликвидировала целую сеть игорных заведений, организованную с нарушениями закона.
В разных районах Хабаровска располагались шесть точек, где были установлены игровые терминалы. В ходе рейдов правоохранители изъяли более 11 миллионов рублей, 450 единиц игорного оборудования, а также печати различных финансовых учреждений.
Полицейские совместно с бойцами Росгвардии задержали десятерых человек, подозреваемых в незаконной организации игорного бизнеса. В отношении них возбуждено уголовное дело. Пятеро задержанных помещены под домашний арест, остальным избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщает телеканал «360».
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