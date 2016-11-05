В Хабаровске прошел митинг против жесткого обращения с животными

В Хабаровске прошел митинг, участники которого требовали наказать по всей строгости закона двух жительниц города, виновных в издевательстве над животными.

Митингующие выступали за ужесточение наказания по ст. 245 УК РФ и принятии закона об ответственном обращении с животными, передает РИА «Новости».

Во время акции проводился сбор подписей под требованием о реальном уголовном наказании для виновных в расправе над животными. По словам представителей инициативной группы, на сегодняшний день их уже более двух тысяч.

После резонансной истории с убийствами животных из приюта двумя 17-летними жительницами Хабаровска акции в защиту питомцев проходят в разных городах страны. 5 ноября митинги должны пройти в Москве и Новосибирске.