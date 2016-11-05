В Хабаровске прошел митинг против жесткого обращения с животными
В Хабаровске прошел митинг, участники которого требовали наказать по всей строгости закона двух жительниц города, виновных в издевательстве над животными.
Митингующие выступали за ужесточение наказания по ст. 245 УК РФ и принятии закона об ответственном обращении с животными, передает РИА «Новости».
Во время акции проводился сбор подписей под требованием о реальном уголовном наказании для виновных в расправе над животными. По словам представителей инициативной группы, на сегодняшний день их уже более двух тысяч.
После резонансной истории с убийствами животных из приюта двумя 17-летними жительницами Хабаровска акции в защиту питомцев проходят в разных городах страны. 5 ноября митинги должны пройти в Москве и Новосибирске.
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии