В Хабаровске осудили экс-главу Россельхознадзора за взятки

Бывший руководитель ведомства и его супруга получили 19 лет колонии на двоих.

В отношении супругов было заведено уголовное дело по статьям о взяточничестве и легализации денежных средств. В ходе расследования было установлено, что глава хабаровского Россельхознадзора получал незаконные вознаграждения от предприятий, которые занимались заготовкой древесины и ее экспортом. В общей сложности с 2011 по 2013 годы сумма взяток превысила 11 миллионов рублей.

Супруга чиновника занималась обналичиванием этих средств с помощью подконтрольной ей фирмы.

Экс-глава ведомства в итоге осужден на 10 лет лишения свободы, его супруга – на девять лет. Кроме того, им предстоит выплатить15,7 миллиона рублей штрафа, сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на управление СКР по региону.

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Места: Россия
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