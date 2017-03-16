В Хабаровске офицер лишился руки из-за попадания снаряда
В Хабаровском крае офицер получил тяжелое ранения в результате попадания снаряда в его автомат.
Инцидент произошел во время ночных стрельб на полигоне «Бикинский». Офицер, стреляя трассирующими пулями из автомата, указывал цели для экипажей БМП. Один из наводчиков ошибся и произвел выстрел в его сторону.
Снаряд по касательной попал в оружие офицера. Полученные им ранения привели к ампутации левой руки на уровне нижней трети плеча, сообщает РИА ФедералПресс.
Первоначально предполагалось, что причиной инцидента стал некондиционный патрона в автомате. Истина была установлена в ходе расследования.
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