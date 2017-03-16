В Хабаровске офицер лишился руки из-за попадания снаряда

В Хабаровском крае офицер получил тяжелое ранения в результате попадания снаряда в его автомат.

Инцидент произошел во время ночных стрельб на полигоне «Бикинский». Офицер, стреляя трассирующими пулями из автомата, указывал цели для экипажей БМП. Один из наводчиков ошибся и произвел выстрел в его сторону.

Снаряд по касательной попал в оружие офицера. Полученные им ранения привели к ампутации левой руки на уровне нижней трети плеча, сообщает РИА ФедералПресс.

Первоначально предполагалось, что причиной инцидента стал некондиционный патрона в автомате. Истина была установлена в ходе расследования.