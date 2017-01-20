В Хабаровске десятки человек стали жертвами сильных холодов

В результате сильных холодов, державшихся в Хабаровском крае свыше двух месяцев, замерзли насмерть 49 человек.

Кроме того, обморожения и переохлаждения разных степеней тяжести получили еще более 400 человек. Причиной тому специалисты назвали не только морозы, но и ветер в сочетании с высокой влажностью.

Необычайно холодными в регионе выдались ноябрь и декабрь. В эти месяцы средняя температура была на 4-7 градусов ниже нормы, передает РИА ФедералПресс.