В Хабаровске арестован подельник живодерок

Следователи арестовали 18-летнего друга одной из хабаровских живодерок, подозреваемого вместе с ней в экстремизме, сообщил старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Хабаровскому краю Илья Гудков.

ными сняли и смонтировали видеоролик с участием мужчины, направленный на унижение достоинства человека и группы лиц по признакам принадлежности к социальной группе. Видеоролик они опубликовали на странице одной из социальных сетей, показав его также и коллегам мужчины с целью унижения его человеческого достоинства.

В отношении обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды»), судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Срок ареста не уточняется. Ранее СК выдвинул новые обвинения против фигуранток дела об истязании животных в Хабаровске. Против одной из арестованных выдвинуты обвинения по ч. 1 ст. 148 УК РФ ("Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих"), ч. 2 ст. 162 УК РФ ("Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору"), ч. 1 ст. 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти или вражды, а равно унижение человеческого достоинства"). В отношении второй СК возбудил уголовное дело о разбое, сообщает ТАСС.

По данным следствия, жертвами истязателей стали более 15 животных и птиц. После публикации в интернете снимков с расправами над невинными животными, по всей России прокатилась волна протестов. Жители разных городов вышли на митинги с требованием наказать живодеров по всей строгости закона. Суд арестовал обвиняемых на два месяца, ведется следствие.

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Места: Россия
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