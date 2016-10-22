Суд Хабаровска отправил под домашний арест подозреваемую в истязании животных
Суд в Хабаровске избрал меру пресечения подозреваемой по делу о жестоких убийствах кошек и собак, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Девушку, которая подозревается в расправах над животными, утром в субботу доставили из Новосибирска в Хабаровск. Ранее она была задержана в Новосибирске.
- Суд Индустриального района Хабаровска в субботу около 14-15 часов дня вынес постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста для девушки", - сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что в отношении несовершеннолетней подозреваемой возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.245 УК РФ (жестокое обращение с животными). Полиция считает, что девушка пыталась скрыться.
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