Суд Хабаровска отправил под домашний арест подозреваемую в истязании животных

Суд в Хабаровске избрал меру пресечения подозреваемой по делу о жестоких убийствах кошек и собак, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Девушку, которая подозревается в расправах над животными, утром в субботу доставили из Новосибирска в Хабаровск. Ранее она была задержана в Новосибирске.

- Суд Индустриального района Хабаровска в субботу около 14-15 часов дня вынес постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста для девушки", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в отношении несовершеннолетней подозреваемой возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.245 УК РФ (жестокое обращение с животными). Полиция считает, что девушка пыталась скрыться.