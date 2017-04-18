В Гюмри пропал российский военнослужащий-контрактник
В армянском городе Гюмри пропал военнослужащий контрактной службы 102-й военной базы РФ Дмитрий Лошманов.
В Ширакском областном управлении полиции Армении РИА «Новости» рассказали, что военный пропал 16 апреля.
Предполагается, что он вышел из общежития за покупками и не вернулся. Местная полиция приступила к поискам военного.
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