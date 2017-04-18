В Гюмри пропал российский военнослужащий-контрактник

В армянском городе Гюмри пропал военнослужащий контрактной службы 102-й военной базы РФ Дмитрий Лошманов.

В Ширакском областном управлении полиции Армении РИА «Новости» рассказали, что военный пропал 16 апреля.

Предполагается, что он вышел из общежития за покупками и не вернулся. Местная полиция приступила к поискам военного.