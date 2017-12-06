В Гватемале пять человек погибли при украшении елки
В Гватемале пять человек стали жертвами предрождественских приготовлений – они погибли при украшении городской елки.
Инцидент произошел в Эль-Кармен-Фронтера. Во время работ искусственная ель соприкоснулась с протянутой поблизости линией электропередач. Результате сильного удара током погибли четверо мужчин и одна женщина в возрасте от 17 до 24 лет, передает ВВС.
По словам горожан, елку устанавливают на одном и том же месте в течение двух десятков лет и за все это время ничего подобного не происходило.
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