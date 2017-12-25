Гватемала решила перенести свое посольство в Иерусалим

Власти Гватемалы вслед за США намерены признать Иерусалим столицей Израиля.

Президент страны Джимми Моралес провел переговоры с главой израильского правительства Биньямином Нетаньяху, в ходе которых обсудил вопрос о переносе посольства в Иерусалим.

По итогам переговоров он поручил МИД страны начать подготовку к процессу перемещения дипмиссии, сообщает «Экономика сегодня» со ссылкой на запись Моралеса в Facebook.

Ранее Гватемала поддержала США в ходе голосования в Генассамблее ООН по резолюции о статусе Иерусалима.