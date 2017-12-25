Гватемала решила перенести свое посольство в Иерусалим
Власти Гватемалы вслед за США намерены признать Иерусалим столицей Израиля.
Президент страны Джимми Моралес провел переговоры с главой израильского правительства Биньямином Нетаньяху, в ходе которых обсудил вопрос о переносе посольства в Иерусалим.
По итогам переговоров он поручил МИД страны начать подготовку к процессу перемещения дипмиссии, сообщает «Экономика сегодня» со ссылкой на запись Моралеса в Facebook.
Ранее Гватемала поддержала США в ходе голосования в Генассамблее ООН по резолюции о статусе Иерусалима.
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