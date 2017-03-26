Гвардеец в Лондоне нарушил молчание и прогнал туриста
Служащий Королевской гвардии Великобритании у Сент-Джеймсского дворца прогнал туриста , который попытался станцевать рядом с ним.
Видео произошедшего опубликовало английское издание Daily Mail. Турист начал танцевать у здания дворца и что-то тихо напевать. Неожиданно гвардеец повернулся к нему и крикнул: «А ну, убрался отсюда! Ты уже вчера приходил и то же самое устроил. Выключи камеру!» После этих слов мужчина поторопился уйти.
Находясь на посту, служащие Королевской армии не имеют права двигаться и разговаривать. Многие туристы пытаются провоцировать их, желая вызвать хоть какую-то реакцию.
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