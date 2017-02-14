Гутерриш высказался за реформирование Совбеза ООН
Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш считает, что настало время для реформирования Совета Безопасности, а также международных финансовых организаций.
Он отметил, что сегодня «налицо» недоверие к Совбезу ООН. По словам Гутерриша, данная структура более не соответствует логике современного мира, который отличается того, что существовал после окончания Второй мировой войны.
Что касается международных финансовых организаций, то генсек ООН указал на их неспособность реагировать на существующие сегодня проблемы. В частности, он напомнил о глобальном финансовом кризисе, сообщает «Интерфакс».
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