Гутерриш выразил соболезнования МИД РФ в связи со смертью Чуркина
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил соболезнования главе МИД России Сергею Лаврову в связи с кончиной российского постпреда при всемирной организации Виталия Чуркина.
В телефонном разговоре с министром Гутерриш назвал Чуркина выдающимся профессионалом, ярким оратором и человеком многогранных талантов и интересов. Он также отметил вклад дипломата в работу организации.
Наряду с этим глава ООН передал семье и близким Чуркина слова поддержки, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
СМИ сообщили, что Совбез ООН начал открытое заседание по конфликтам в Европе с минуты молчания в память о дипломате.
Чуркин скончался 20 февраля на 65-году жизни. Причиной смерти назван сердченый приступ.
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