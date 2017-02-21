Гутерриш выразил соболезнования МИД РФ в связи со смертью Чуркина

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил соболезнования главе МИД России Сергею Лаврову в связи с кончиной российского постпреда при всемирной организации Виталия Чуркина.

В телефонном разговоре с министром Гутерриш назвал Чуркина выдающимся профессионалом, ярким оратором и человеком многогранных талантов и интересов. Он также отметил вклад дипломата в работу организации.

Наряду с этим глава ООН передал семье и близким Чуркина слова поддержки, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

СМИ сообщили, что Совбез ООН начал открытое заседание по конфликтам в Европе с минуты молчания в память о дипломате.

Чуркин скончался 20 февраля на 65-году жизни. Причиной смерти назван сердченый приступ.