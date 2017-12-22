Густой туман стал причиной массового ДТП в Адыгее
На трассе под Майкоп-Белореченск столкнулись около двух десятков автомобилей.
В пресс-службе главка МВД по Адыгее пояснили, что массовое ДТП произошло из-за густого тумана и несоблюдения водителями скоростного режима.
В результате инцидента никто не погиб, однако есть несколько пострадавших, сообщает РИА «Новости». На месте происшествия работают наряды ДПС.
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