Гусеницы научились спасаться от птиц с помощью свиста
Ученые из Вашингтонского университета изучили звуки, издаваемые гусеницами бабочки Бражник ореховый, и выяснили, что они научились имитировать птичий сигнал опасности.
Когда птицы слышат такой сигнал, они перестают искать добычу и прячутся в безопасные места. Если птица намерена поймать гусеницу, та издает громкий свист, передает портал «Научная Россия».
Как выяснили исследователи, гусеница размером не более пяти сантиметров выпускает сигнал мощностью свыше 80 Дб, что соответствует громкости блендера или посудомоечной машины.
Один из авторов исследования Джессика Линдси заявила: «Это первый случай использования обманного сигнала во взаимодействии между насекомым и птицей, и это неизвестная ранее форма защиты со стороны насекомого».
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