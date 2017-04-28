Гурцкая и Лоза попали в «черный список» Украины

Российские певцы Диана Гурцкая и Юрий Лоза попали в «черный список» скандального украинского сайта «Миротворец».

Как утверждается на сайте, артистам запрещен въезд на территорию Украины «за оправдание российской агрессии и нарушение порядка пересечения государственной границы Украины».

Ранее в базу данных сайта попал и американский актер Стивен Сигал, которого украинские власти обвинили в незаконном посещении Крыма.

На этой неделе в базу данных «Миротворца» попали певица Нюша, Александр Маршал, Лолита Милявская, актриса Ольга Кабо, сообщает «Федерал пресс».