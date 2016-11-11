Гуриев не считает санкции и цены на нефть главными бедами российской экономики

Главными проблемами российской экономики являются не западные санкции и не низкие цены на нефть, а отсутствие реформ и низкий уровень привлекательности для инвесторов. Такое мнение высказал главный экономист Европейского банка реконструкции и развития Сергей Гуриев на встрече со студентами Российской экономической школы и бизнес-школы «Сколково».

- Российская экономика начала замедляться еще до 2014 года, и в этом смысле ни даже падение цен на нефть, ни даже введение санкций не являются единственными проблемами российской экономики. А вот отсутствие структурных реформ, проблемы с инвестиционным климатом, как, собственно, это все время и признает российское правительство, это и есть самая серьезная проблема российской экономики, — цитирует Гуриева РИА «Новости»‎.

По мнению бывшего ректора РЭШ, из-за санкций со стороны западных стран Россия ежегодно теряет от 0,5 до 1 процента ВВП, соответственно необходимо нивелировать эти потери.

- Мне кажется, нужно заниматься тем, о чем уже много говорили: инклюзивные институты, повышение привлекательности для бизнесменов и инвесторов, — отметил экономист.

Сергей Гуриев покинул Россию в 2013 году и переехал во Францию, так как боялся преследования со стороны властей в связи с делом ЮКОСа. Однако президент РФ Владимир Путин в октябре 2015 года заявил, что, если Гуриев решит вернуться в Россию, «ему здесь будут только рады».