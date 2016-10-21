Гуманитарная пауза в Алеппо будет действовать еще сутки

Россия продлила гуманитарную паузу в Алеппо еще на сутки. Об этом сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба Сергей Рудской.

Сообщается, что на гуманитарную паузу боевики ответили огнем минометов. При этом Россия рассчитывает, что все заинтересованные стороны окажут влияние на террористов для спасения мирных жителей, которые фактически находятся в заложниках у террористов.

Россия и Сирия продолжают выполнять обязательства по нормализации гуманитарной ситуации в городе. Полеты российских ВКС и ВВС Сирии полностью прекращены в течение четырех суток, самолеты не приближаются к городу ближе чем на десять километров.

Для выхода из Алеппо действуют восемь коридоров: шесть для мирных жителей и два для боевиков, сообщает РИА Новости.