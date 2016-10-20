Гуманитарная пауза в Алеппо может быть продлена
Источник в министерстве иностранных дел России сообщил, что гуманитарная пауза в Алеппо может быть продлена.
Сейчас по мирным коридорам выходят как террористы, так и обычные жители города.
- Мы рассчитываем, что боевики покинут Алеппо, для этого им обеспечивается безопасный проход, необходимая помощь, медицинская в том числе, когда они выходят, в том числе выходят мирные жители - для этого создано шесть коридоров, также два коридора, по которым выходят боевики, - цитирует источника «Интерфакс».
По его словам, перемирие действует до 19:00, но может быть продлено.
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