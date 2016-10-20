Источник в министерстве иностранных дел России сообщил, что гуманитарная пауза в Алеппо может быть продлена.

Сейчас по мирным коридорам выходят как террористы, так и обычные жители города.

- Мы рассчитываем, что боевики покинут Алеппо, для этого им обеспечивается безопасный проход, необходимая помощь, медицинская в том числе, когда они выходят, в том числе выходят мирные жители - для этого создано шесть коридоров, также два коридора, по которым выходят боевики, - цитирует источника «Интерфакс».

По его словам, перемирие действует до 19:00, но может быть продлено.