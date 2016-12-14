Гуманитарная организация опровергла слухи о массовых жертвах и зверствах в Алеппо

Рассказы о том, что правительственная армия Сирии ведет себя агрессивно по отношению к мирным жителям Алеппо, не более чем вымысел. Такое заявление сделал глава независимой гуманитарной организации We are superheroes Пьер Ле Корф.

По словам главы организации, он работал рядом с гуманитарным коридором в Алеппо и работал с людьми, «которые работали в этом коридоре».

- Люди, бегущие из восточного Алеппо сегодня, бегут через коридор, там нет прослойки между военной зоной, коридором и западной частью. Находясь здесь, я никогда не слышал, чтобы об этом говорили. Я слышал, как об этом говорят в СМИ. Я слышал, что об этом говорят в отношении восточной части Алеппо, - цитирует Ле Корфа РИА «Новости» со ссылкой на агентство Sputnik.

Ранее управление Верховного комиссара ООН по правам человека сообщило о том, что располагает «вызывающей доверие» информацией о том, что правительственные войска Сирии убили порядка 82 человек при освобождении восточного Алеппо, включая 11 женщин и 13 детей.

Кроме того, сообщалось о том, что на улицах валяются трупы людей, которые родственники не могут забрать, так как боятся, что во время интенсивных боев их могут тоже убить.

Как заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, независимые гуманитарные организации «на земле» не подтверждают данные о том, что на востоке Алеппо якобы совершаются «какие-либо зверства».