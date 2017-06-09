Гудение пчел напрямую связано с эффективностью их работы

Специалисты из США научились различать пчел по звукам, которые они издают, и использовали эти данные для оценки эффективности опыления различных типов растений на разных территориях.

Исследователи записывали гудение пчел на разных полях штата Колорадо во время двух разных сезонов цветения растений. С помощью этих записей они могли оценивать количество пчел на каждой локации. Во-вторых, пользуясь каталогом, они научились выяснить, какие характеристики пчел приводят к более качественному опылению местных растений, в частности, клеверов (Trifolium dasyphyllum и Trifolium parryi). Главными факторами, влияющими на эффективность опыления, оказались размер тела и длина языка пчел, которые варьировали на 30-52 процентов, - сообщает «N + 1».

Затраты на такой анализ будут минимальны, поскольку требования к акустическому оборудованию достаточно низки. Кроме того, стоит отметить, что в последнее время количество диких пчел в природе неуклонно сокращается. Подобный механизм отслеживания их активности может стать удобным инструментом для экологов и для других заинтересованных в экологических тенденциях окружающей природы людей, отмечают ученые.