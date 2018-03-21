Губернаторов ждет «точечная» замена
После инаугурации президента России, которая состоится 7 мая, регионы ожидает точечная замена губернаторов.
При этом в Кремле не планируют массовые досрочные отставки руководителей регионов. В сентябре 2018 года региональные власти при необходимости можно будет сменить обычным путем в результате «штатных» избирательных кампаний и досрочных выборов.
Свои посты могут потерять «возрастные» руководители, а также губернаторы, которые «сами хотят уйти», пишет РБК со ссылкой на свои источники.
Досрочные выборы в этих субъектах РФ пройдут в сентябре, сообщает Ura.ru.
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