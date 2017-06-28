Сын губернатора Псковской области пошел в армию

Сын губернатора Псковской области Андрея Турчака Анатолий пошел в армию. Об этом глава региона сообщил на своей странице в Instagram.

Как уточняется в материале, 20-летний Анатолий начал военную службу в зенитно-ракетной воинской части ПВО в поселке Саблино Ленинградской области.

Ранее Анатолий Турчак учился в школе-интернате «Institut auf dem Rosenberg» в городе Санкт-Галлен В Швейцарии, сообщает «МК».