Губернатора Нижегородской области отправят в отставку
Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев досрочно покинет занимаемую должность.
По данным газеты «Коммерсант», решение было принято 20 сентября на встрече главы региона с руководством администрации президента.
Отмечается, что причиной отставки стал Причиной отставки Шанцева конфликт элит в регионе и невозможность губернатора найти общий язык с руководством Нижнего Новгорода. Кроме того, губернатору в этом году исполнилось 70 лет.
Ранее стало известно, что в ближайшее время заявление об отставке напишет прокурор Нижегородской области Олег Понасенко, сообщает «Федерал пресс».
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