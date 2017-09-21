Губернатора Нижегородской области отправят в отставку

Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев досрочно покинет занимаемую должность.

По данным газеты «Коммерсант», решение было принято 20 сентября на встрече главы региона с руководством администрации президента.

Отмечается, что причиной отставки стал Причиной отставки Шанцева конфликт элит в регионе и невозможность губернатора найти общий язык с руководством Нижнего Новгорода. Кроме того, губернатору в этом году исполнилось 70 лет.

Ранее стало известно, что в ближайшее время заявление об отставке напишет прокурор Нижегородской области Олег Понасенко, сообщает «Федерал пресс».