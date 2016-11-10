Губернатор Ставрополья предложил Трампу построить отель в Минводах

Губернатор Владимир Владимиров высказался по поводу своего отношения к итогам выборов в США, в ходе общения с гражданами по открытой линии, и предложил Дональду Трампу построить отель на территории Кавказских Минеральных Вод в России.

Такое предложение прозвучало в ходе ответа на вопрос одного из участников открытой линии, который поинтересовался мнением Владимирова относительно выборов в США и его мнением по поводу избранной кандидатуры Трампа.

- У господина Трампа, слышал, есть гостиничный бизнес. Я бы его компании предложил построить отель на КМВ – чтобы ставропольское солнце помогло согреть международную обстановку, – цитирует речь губернатора «Федерал Пресс».

Владимиров отметил, что существуют и более важные вопросы, чем выборы в Штатах и Дональд Трамп.

- О выводах поговорим после того, как реально начнет меняться фон отношений между двумя странами, - добавил губернатор.

По итогам опроса ведущих политиков и бизнесменов, Русская служба Би-би-си утверждает, что «Дональд Трамп - лидер тех, кто разочаровался в американском истеблишменте, улучшения отношений с Россией в ближайшее время ждать не стоит, но и предсказать его действия категорически невозможно».