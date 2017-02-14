Губернатор Рязанской области решил покинуть свой пост

Глава Рязанской области Олег Ковалев принял решение досрочно уйти в отставку. Соответствующее заявление он подал на имя президента России Владимира Путина.

На заседании правительства региона Ковалев заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на предстоящих в сентябре выборах. По его мнению, за почти девять лет работы на посту губернатора, он справился с задачей, возложенной на него главой государства.

По словам губернатора, область продолжает развиваться и имеет большой потенциал. Результаты выборов последних лет подтверждают, что ее жители доверяют власти, отметил Ковалев.

«Поскольку я один из самых возрастных губернаторов в стране, считаю наиболее правильным смену регионального лидера именно сейчас», - цитирует Ковалева «ТВ Центр».