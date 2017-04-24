Губернатор Приморья пришел на субботник в куртке за полмиллиона рублей

Губернатор Приморья Владимир Миклушевский пришел на субботник в куртке фирмы Louis Vuitton стоимостью около 500 тысяч рублей.

По информации представителей фэшн-индустрии подобная куртка действительно была в прошлогодней коллекции всемирно известного бренда, а стоимость оригинала варьировалась от 500 до 600 тысяч рублей, в зависимости от дистрибьютора.

Кроме того, заметили горожане и замшевые туфли главы региона, явно указывавшие на то, что он на субботнике долго не задержится.

По словам очевидцев, губернатор провел на субботнике всего десять минут. За это время он несколько раз снялся с жителями города и посадил один саженец магнолии.

По данным местных СМИ, Миклушевский ранее одевался на публичные мероприятия довольно скромно, а ситуация с дорогой курткой может быть связана с арестом главного политического консультанта губернатора Ильи Спокойнова, формировавшего имидж главы Приморья.

Ранее губернатор был уличен в отдыхе в Дубае, в то время как в социальных сетях публиковались фотографии о его прогулках в своей загородной резиденции, сообщает «Федерал пресс» со ссылкой на портал Vostok.Today.