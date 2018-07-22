Губернатор Подмосковья заслужил орден Серафима Саровского

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил губернатору Московской области Андрею Воробьеву орден преподобного Серафима Саровского за вклад в восстановление храмов.

Глава РПЦ поблагодарил Воробьева за «сердечное, искреннее взаимоотношение с церковью», передает телеканал «360».

Орден был учрежден в 2004 году патриархом Московским и вся Руси Алексием II и Священным синодом. Он вручается за особый вклад в дело возрождения храмов, а также за церковно-общественную деятельность.

За период с 2016 по 2017 годы в Подмосковье были реализованы мероприятия по сохранению семи церквей на сумму 60,28 млн рублей.