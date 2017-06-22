Губернатор Подмосковья закрыл свалку в Балашихе

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил незамедлительно закрыть мусорный полигон ТБО «Кучино» в Балашихе, на деятельность которого ранее местные жители пожаловались президенту РФ Владимиру Путину.

«Дал команду с завтрашнего утра (23 июня) закрыть полигон «Кучино» в Балашихе. Заявку на рекультивацию в правительство РФ подаем сегодня. Министр экологии Коган и глава Жирков занимаются закрытием в данный момент», - заявил Воробьев, отметив, что свалка закрыта для исполнения поручения президента.

22 июня Владимир Путин на совещании с членами правительства потребовал закрыть полигон ТБО «Кучино» в течение месяца, добавив, что все необходимые документы должны быть подготовлены в самые короткие сроки.

Минэкологии Подмосковья намеревалось закрыть свалку в конце декабря 2018 года, с 1 января 2019 года остановить прием мусора. Рекультивация, по плану министерства, должна была занять 2 года.

Во время «Прямой линии» 15 июня жители Балашихи пожаловались на свалку, расположенную в 200 метрах от жилых кварталов. По их словам, вредные испарения и неприятный запах мешают проживанию в городе, однако местные власти не реагируют на обращения по этой проблеме, сообщает ТАСС.

Новости по теме
Теги:
События: общество
Следующая новость При покупке квартиры будут брать отпечатки пальцев

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО