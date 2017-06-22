Губернатор Подмосковья закрыл свалку в Балашихе

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил незамедлительно закрыть мусорный полигон ТБО «Кучино» в Балашихе, на деятельность которого ранее местные жители пожаловались президенту РФ Владимиру Путину.

«Дал команду с завтрашнего утра (23 июня) закрыть полигон «Кучино» в Балашихе. Заявку на рекультивацию в правительство РФ подаем сегодня. Министр экологии Коган и глава Жирков занимаются закрытием в данный момент», - заявил Воробьев, отметив, что свалка закрыта для исполнения поручения президента.

22 июня Владимир Путин на совещании с членами правительства потребовал закрыть полигон ТБО «Кучино» в течение месяца, добавив, что все необходимые документы должны быть подготовлены в самые короткие сроки.

Минэкологии Подмосковья намеревалось закрыть свалку в конце декабря 2018 года, с 1 января 2019 года остановить прием мусора. Рекультивация, по плану министерства, должна была занять 2 года.

Во время «Прямой линии» 15 июня жители Балашихи пожаловались на свалку, расположенную в 200 метрах от жилых кварталов. По их словам, вредные испарения и неприятный запах мешают проживанию в городе, однако местные власти не реагируют на обращения по этой проблеме, сообщает ТАСС.