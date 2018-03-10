Губернатор Подмосковья взял на контроль ситуацию со свалкой «Ядрово»

Губернатор Московской области Андрей Воробев провел совещание с участием членов правительства, различных ведомств и главы Волоколамского района Евгения Гаврилова, на котором обсуждалась ситуация на полигоне «Ядрово».

Главе региона представили план мероприятий по снижению негативного воздействия объекта на окружающую среду. Министр экологии и природопользования региона Александр Коган заявил, что в течение двух недель будет создана новая карта полигона.

В скором времени в «Ядрово» начнется работа по монтажу системы дегазации: в теле полигона пробурят скважины и выведут газы со свалки на высокотемпературный факел. Старую карту накроют водо- и газонепоницаемыми материалами для купирования запахов.

В настоящее время вблизи полигона работают две станции экомониторинга, которые в режиме реального времени проводят анализ состояния воздуха, передает интернет-портал «Подмосковье сегодня». Воробьев поставил задачу решить проблему неприятных запахов со свалки в течение трех месяцев.

Полигон «Ядрово» работает с 1979 года. За это время на нем не проводились мероприятия по снижению влияния на окружающую среду.