Губернатор Подмосковья взял на контроль ситуацию со свалкой «Ядрово»
Губернатор Московской области Андрей Воробев провел совещание с участием членов правительства, различных ведомств и главы Волоколамского района Евгения Гаврилова, на котором обсуждалась ситуация на полигоне «Ядрово».
Главе региона представили план мероприятий по снижению негативного воздействия объекта на окружающую среду. Министр экологии и природопользования региона Александр Коган заявил, что в течение двух недель будет создана новая карта полигона.
В скором времени в «Ядрово» начнется работа по монтажу системы дегазации: в теле полигона пробурят скважины и выведут газы со свалки на высокотемпературный факел. Старую карту накроют водо- и газонепоницаемыми материалами для купирования запахов.
В настоящее время вблизи полигона работают две станции экомониторинга, которые в режиме реального времени проводят анализ состояния воздуха, передает интернет-портал «Подмосковье сегодня». Воробьев поставил задачу решить проблему неприятных запахов со свалки в течение трех месяцев.
Полигон «Ядрово» работает с 1979 года. За это время на нем не проводились мероприятия по снижению влияния на окружающую среду.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
сделайте жизнь интереснее!
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Комментарии