Губернатор Подмосковья решил уничтожить наследие Руси

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что проведение обязательной экспертизы земель — избыточная мера, которая осложняет освоение земель перед строительством.

Эксперты отмечают, что подобная инициатива губернатора может привести к массовому уничтожению памятников старины, а принятие подобных поправок угрожает историческому наследию земель, которые до сих пор не обследованы археологами, многие ценные археологические объекты будут разрушены ковшом экскаватора.

Андрей Воробьев призвал внести изменения в федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ» с целью отказа от обязательной историко-культурной экспертизы земель перед строительством зданий, прокладкой дорог и газопроводов, передает Kommersant.