Губернатор Подмосковья решил уничтожить наследие Руси
Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что проведение обязательной экспертизы земель — избыточная мера, которая осложняет освоение земель перед строительством.
Эксперты отмечают, что подобная инициатива губернатора может привести к массовому уничтожению памятников старины, а принятие подобных поправок угрожает историческому наследию земель, которые до сих пор не обследованы археологами, многие ценные археологические объекты будут разрушены ковшом экскаватора.
Андрей Воробьев призвал внести изменения в федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ» с целью отказа от обязательной историко-культурной экспертизы земель перед строительством зданий, прокладкой дорог и газопроводов, передает Kommersant.
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