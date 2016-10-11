Губернатор Подмосковья поздравил Кадырова с рождением сына
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил главу Чечни Рамзана Кадырова с рождением сына, сообщает портал «Подмосковье сегодня» со ссылкой на Instagram главы региона.
- Дорогой Рамзан! Поздравляю с рождением сына. Пусть маленький Абдуллах вырастет сильным, смелым, достойным мужчиной, похожим на деда и отца! Здоровья малышу и супруге!, - написал Воробьев.
Ранее губернатор поздравил Вячеслава Володина с новой должностью председателя федерального парламента. Воробьев пожелал ему успехов в работе.
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