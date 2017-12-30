Губернатор Подмосковья подарил местному поэту сертификат на покупку холодильника

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил с праздником ветерана и поэта Ивана Кривошеева.

Как сообщает интернет-портал «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу главы региона, ветеран проживает в Химках, ему 97 лет. За участие в Великой Отечественной войне он был награжден орденами I и II степени, Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За освобождение Праги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов», а также нагрудным знаком «Освободителю Донбасса».

Воробьев вручил герою ВОВ сертификат на приобретение холодильника, а также механические часы. Тот, в свою очередь, подарил губернатору новый поэтический сборник.

Кривошеев проводит уроки мужества в школах области и пишет стихи. За общественную работу и вторую по счету книгу стихов «Венок Победы» ветеран получил губернаторскую премию «Наше Подмосковье».