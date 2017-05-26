Губернатор Подмосковья 12 июня исполнит патриотическую песню

Губернатор Московской области Андрей Воробьев 12 июня исполнит песню «С чего начинается Родина» и опубликует видеозапись.

Таким образом губернатор решил поддержать акцию телеканала «360 градусов», которая заключается в том, что любой желающий может исполнить песню в День России, опубликовав ее с определенным хештегом.

«Двенадцатое июня – это тот день, когда каждый человек должен задать себе вопрос, с чего начинается Родина», - отметил Воробьев.

День России отмечается ежегодно 12 июня. В этот день в 1990 году была принята декларации о государственном суверенитете РСФСР, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».