Губернатор Подмосковья 12 июня исполнит патриотическую песню
Губернатор Московской области Андрей Воробьев 12 июня исполнит песню «С чего начинается Родина» и опубликует видеозапись.
Таким образом губернатор решил поддержать акцию телеканала «360 градусов», которая заключается в том, что любой желающий может исполнить песню в День России, опубликовав ее с определенным хештегом.
«Двенадцатое июня – это тот день, когда каждый человек должен задать себе вопрос, с чего начинается Родина», - отметил Воробьев.
День России отмечается ежегодно 12 июня. В этот день в 1990 году была принята декларации о государственном суверенитете РСФСР, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
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