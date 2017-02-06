Губернатор Пермского края объявил об уходе в отставку
Глава администрации Пермского края Виктор Басаргин решил досрочно покинуть свой пост.
Губернатор пояснил, что срок его полномочий истекает в мае. Однако он принял решение отказаться от участия в предстоящих выборах и счел необходимым попросить президента России Владимира Путина о досрочной отставке, сообщает РИА ФедералПресс.
По словам Басаргина, это даст возможность кандидату на пост главы региона, выдвинутому президентом, адаптироваться к условиям Пермского края.
Ранее СМИ сообщили о возможной скорой отставке губернаторов ряда регионов. В частности, помимо Пермского края, речь шла об Ивановской, Новгородской, Рязанской, Свердловской областях, а также Бурятии и Карелии.
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