Губернатор Омской области назвал банкротом столицу региона

Размер долгов Омска достиг почти шести миллиардов рублей.

«У нас размер долгов муниципалитета достиг годового объема бюджета. Откровенно говоря, город у нас банкрот», - цитирует «ФедералПресс» временно исполняющего обязанности главы области Александра Буркова.

Он отметил, что нынешнему мэру города Оксане Фадиной приходится разбираться с долгами, которые были накоплены предыдущим руководством.

В то же время врио губернатора заверил, что каким бы ни было тяжелым финансовое положение, власти города продолжат выполнять социальные обязательства.