Губернатор Омской области назвал банкротом столицу региона

Размер долгов Омска достиг почти шести миллиардов рублей.

«У нас размер долгов муниципалитета достиг годового объема бюджета. Откровенно говоря, город у нас банкрот», - цитирует «ФедералПресс» временно исполняющего обязанности главы области Александра Буркова.

Он отметил, что нынешнему мэру города Оксане Фадиной приходится разбираться с долгами, которые были накоплены предыдущим руководством.

В то же время врио губернатора заверил, что каким бы ни было тяжелым финансовое положение, власти города продолжат выполнять социальные обязательства.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
События: экономика
Следующая новость Жительница Екатеринбурга попалась на крупном мошенничестве

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО