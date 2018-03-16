Губернатор Омской области назвал банкротом столицу региона
Размер долгов Омска достиг почти шести миллиардов рублей.
«У нас размер долгов муниципалитета достиг годового объема бюджета. Откровенно говоря, город у нас банкрот», - цитирует «ФедералПресс» временно исполняющего обязанности главы области Александра Буркова.
Он отметил, что нынешнему мэру города Оксане Фадиной приходится разбираться с долгами, которые были накоплены предыдущим руководством.
В то же время врио губернатора заверил, что каким бы ни было тяжелым финансовое положение, власти города продолжат выполнять социальные обязательства.
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